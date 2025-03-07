В Marvel Rivals появился режим «Потасовка клонов» с выбором одинаковых героев

7 марта авторы Marvel Rivals представили новый режим Clone Rumble («Потасовка клонов»). Он будет доступен игрокам в ближайшие выходные месяца: 7-10 марта, 14-17 марта и 21-24 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат Marvel.

Основная суть нового режима — пользователи могут играть за одних и тех же героев в одной команде. Это значит, что геймеры могут, например, выбрать шесть Грутов и построить гигантские заграждения или шесть Железных человек, проведя весь матч в воздухе. Разработчики надеются, что новый режим не только привнесёт в игру веселье, но и откроет новые тактические возможности.

Marvel Rivals доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Сетевой шутер стабильно входит в топ Steam по пиковому онлайну игроков.