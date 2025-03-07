В Battlefield 6 вернут бег на корточках и другие механики из BF 5

Студия DICE опубликовала первую статью о разработке Battlefield 6 — следующей части культовой серии сетевых шутеров. В ней авторы в подробностях рассказали о механиках передвижения и стрельбе в будущей игре, которые будут напоминать Battlefield 5.

Так, в студии заверили, что учли ошибки Battlfield 2042, поэтому стрельба в будущей игре будет более предсказуемая, а передвижение — интуитивное и удобное. Например, в BF6 вернут бег на корточках, дельфиний прыжок и кувырок после приземления с большой высоты. Эти механики ввели ещё в Battlefield 5, однако от них отказались в BF 2042.

Разработчики отметили, что в новой игре также добавят специальные индикаторы, которые помогут узнать, какие элементы взаимодействия с окружением доступны прямо сейчас. Речь идёт, например, о возможности выглянуть из-за угла или быть уверенным, что укрытие полностью защищает от выстрелов с той или иной стороны. Что касается оружия, то авторы стремятся к тому, чтобы стрелять в игре было весело и интересно вне зависимости от класса.

Сейчас в Battlefield 6 стартовало закрытое тестирование, на которое ранее отправили заявки сотни тысяч игроков. Разработчики пообещали вернуться с отзывами геймеров уже через несколько недель.