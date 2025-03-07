Глеб kiyotaka Зырянов не сыграет на первом турнире за Aurora из-за проблем с визой
Российский мидер Глеб kiyotaka Зырянов пропустит топ-чемпионат PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 в Румынии. Турнир с призовым фондом $ 1 млн должен был стать дебютным для нового состава Aurora.
Зырянов не сможет добраться до Бухареста из-за визовых проблем. В составе Aurora Gaming его заменит Артём Lorenof Мельник, ранее выступавший за Chimera.
Состав Aurora на PGL Wallachia:
- Егор Nightfall Григоренко;
- Артём Lorenof Мельник;
- Александр TORONTOTOKYO Хертек;
- Мирослав Mira Колпаков;
- Никита pantomem Балаганин.
PGL Wallachia Season 3 стартует завтра в Бухаресте. Ивент пропускают российские BetBoom Team и PARIVISION, остальные топ-команды примут участие в борьбе за $ 1 млн.
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