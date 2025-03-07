Глеб kiyotaka Зырянов не сыграет на первом турнире за Aurora из-за проблем с визой

Российский мидер Глеб kiyotaka Зырянов пропустит топ-чемпионат PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 в Румынии. Турнир с призовым фондом $ 1 млн должен был стать дебютным для нового состава Aurora.

Зырянов не сможет добраться до Бухареста из-за визовых проблем. В составе Aurora Gaming его заменит Артём Lorenof Мельник, ранее выступавший за Chimera.

Состав Aurora на PGL Wallachia:

Егор Nightfall Григоренко;

Артём Lorenof Мельник;

Александр TORONTOTOKYO Хертек;

Мирослав Mira Колпаков;

Никита pantomem Балаганин.

PGL Wallachia Season 3 стартует завтра в Бухаресте. Ивент пропускают российские BetBoom Team и PARIVISION, остальные топ-команды примут участие в борьбе за $ 1 млн.