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Глеб kiyotaka Зырянов не сыграет на первом турнире за Aurora из-за проблем с визой

Глеб kiyotaka Зырянов не сыграет на первом турнире за Aurora из-за проблем с визой
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Российский мидер Глеб kiyotaka Зырянов пропустит топ-чемпионат PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 в Румынии. Турнир с призовым фондом $ 1 млн должен был стать дебютным для нового состава Aurora.

Зырянов не сможет добраться до Бухареста из-за визовых проблем. В составе Aurora Gaming его заменит Артём Lorenof Мельник, ранее выступавший за Chimera.

Состав Aurora на PGL Wallachia:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Артём Lorenof Мельник;
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек;
  • Мирослав Mira Колпаков;
  • Никита pantomem Балаганин.

PGL Wallachia Season 3 стартует завтра в Бухаресте. Ивент пропускают российские BetBoom Team и PARIVISION, остальные топ-команды примут участие в борьбе за $ 1 млн.

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