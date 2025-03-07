Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мировые сборы фильма «Бриджит Джонс 4» превысили $ 100 млн

Мировые сборы фильма «Бриджит Джонс 4» превысили $ 100 млн
Аудио-версия:
Комментарии

7 марта мировые сборы фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» превысили отметку в $ 100 млн. Это отличный результат для картины, которая отправилась на стриминги в США и Канаде, однако появилась в кинотеатрах других стран. В России же лента также вышла в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink.

Так, почти половину всей кассы принесла Великобритания — $ 47,6 млн. Далее идут Австралия ($ 8 млн), Франция ($ 6,5 млн), Нидерланды ($ 4,5 млн) и Польша ($ 4,5 млн). В апреле лента также доберётся и до других крупных рынков — Японии и Южной Кореи. При этом до рекорда картине ещё далеко: лучший результат принадлежит первой части, которая собрала в 2001 году около $ 281 млн без учёта инфляции.

Сюжет новой части серии рассказывает о том, как Бриджит воспитывает двоих детей, переживает из-за возраста и снова стоит перед выбором — между харизматичным красавчиком Рокстером и заботливым учителем её детей Скоттом.

Рене Зеллвегер и Хью Грант вернулись к своим ролям, а Колин Фёрт появляется во флешбэках. Новых претендентов на сердце Бриджит сыграли Лео Вудалл, известный по проектам «Белый лотос» и «Один день», и Чиветель Эджиофор, сыгравший в «Докторе Стрэндже» и других лентах.

Материалы по теме
Каким получилось возвращение Сорвиголовы в сериале «Рождённый заново»
Каким получилось возвращение Сорвиголовы в сериале «Рождённый заново»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android