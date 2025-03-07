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Ханс Циммер объяснил, почему до сих пор не писал музыку для фильмов Marvel

Ханс Циммер объяснил, почему до сих пор не писал музыку для фильмов Marvel
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Культовый немецкий композитор и двукратный обладатель премии «Оскар» Ханс Циммер побывал гостем подкаста Happy, Sad, Confused. В нём один из самых известных музыкантов современности рассказал о создании треков для разных произведений и рассказал, почему он до сих пор не работал над фильмами киновселенной Marvel.

Как объяснил Циммер, продюсер киновселенной Кевин Файги не раз обращался к нему, однако это происходило, когда композитор уже был занят другими проектами. Кроме того, музыкант сейчас не хочет работать над кинокомиксами.

Marvel всегда приходила ко мне невовремя. Честно говоря, сейчас я хочу работать над другими фильмами. Я уже писал музыку для супергероев: «Бэтмен», «Супермен», «Чудо-женщина», даже «Человек-паук».

Сейчас Ханс Циммер работает над музыкой к «Дюне 3» Дени Вильнёва. Съёмки картины должны стартовать летом 2025 года, а премьера фильма может состояться уже в конце 2026-го.

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