Split Fiction стала самой успешной платной игрой EA в Steam

Вечером 6 марта вышла Split Fiction — новое кооперативное приключение от студии Hazelight, авторов It Takes Two и A Way Out. Проект получил очень высокие оценки от критиков: на агрегаторе Metacritic у игры 90 баллов от журналистов.

Спустя сутки пиковый онлайн проекта превысил отметку в 185 тыс. человек в Steam. Игра уже поставила рекорд в списке самых популярных платных тайтлов EA — ранее лучший результат удерживала Battlerfield 5. При этом показатель наверняка улучшится в ближайшие выходные, когда геймеры со всего мира приступят к игре.

Самые популярные платные игры EA в Steam по пиковому онлайну

Split Fiction — 185 тыс. и растёт Battlefield 5 — 116 тыс. FIFA 23 — 110,8 тыс. EA Sports FC 25 — 110 тыс. FIFA 22 — 108 тыс. Battlefield 2042 — 107,3 тыс. EA Sports FC 24 — 107,3 тыс. Dragon Age: The Veilguard — 89 тыс. Need for Speed: Heat — 86 тыс. It Takes Two — 71 тыс.