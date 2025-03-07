Split Fiction стала самой успешной платной игрой EA в Steam
Вечером 6 марта вышла Split Fiction — новое кооперативное приключение от студии Hazelight, авторов It Takes Two и A Way Out. Проект получил очень высокие оценки от критиков: на агрегаторе Metacritic у игры 90 баллов от журналистов.
Спустя сутки пиковый онлайн проекта превысил отметку в 185 тыс. человек в Steam. Игра уже поставила рекорд в списке самых популярных платных тайтлов EA — ранее лучший результат удерживала Battlerfield 5. При этом показатель наверняка улучшится в ближайшие выходные, когда геймеры со всего мира приступят к игре.
Самые популярные платные игры EA в Steam по пиковому онлайну
- Split Fiction — 185 тыс. и растёт
- Battlefield 5 — 116 тыс.
- FIFA 23 — 110,8 тыс.
- EA Sports FC 25 — 110 тыс.
- FIFA 22 — 108 тыс.
- Battlefield 2042 — 107,3 тыс.
- EA Sports FC 24 — 107,3 тыс.
- Dragon Age: The Veilguard — 89 тыс.
- Need for Speed: Heat — 86 тыс.
- It Takes Two — 71 тыс.
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