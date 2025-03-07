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В России стартовали продажи видеокарт AMD RX 9070 — цены от 90 тысяч рублей

В России стартовали продажи видеокарт AMD RX 9070 — цены от 90 тысяч рублей
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Вечером 6 марта стартовали продажи видеокарт Radeon RX 9070 — нового поколения графических чипов от AMD. Компания выпустила конкурентов NVIDIA RTX 5070 и RTX 4070 Super по доступным ценам.

Спустя сутки продажи чипов начались и в России. Так, RX 9070 можно приобрести в стране от 90 000 рублей, а более мощная RX 9070 XT начинается от 100 000 рублей. Для сравнения: рекомендованная цена в США составляет $ 549 (около 50 тысяч рублей), RX 9070 XT — $ 599 (около 53 тысяч рублей). Чипы уже поступили в продажу в DNS, «Регарде» и OnlineTrade.

Ранее зарубежные ритейлеры уже предупредили, что новые партии видеокарт наверняка будут стоить дороже из-за очень высокого спроса.

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