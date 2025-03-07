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Team Spirit, Tundra и другие — полный состав участников FISSURE Universe 4 по «Доте»

Организаторы престижного онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 представили ещё четыре приглашённых команды, определив окончательный список участников чемпионата с призовым $ 500 тыс.

Инвайты получили российский состав Team Spirit, азиатская Talon Esports, а также Tundra Esports и Team Falcons.

Участники FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2

Team Spirit (Россия) — прямой инвайт;

PARIVISION (Россия) — прямой инвайт;

BetBoom Team (Россия) — прямой инвайт;

Aurora Gaming (Россия) — прямой инвайт;

Team Liquid (Швеция) — прямой инвайт;

Tundra Esports (Европа) — прямой инвайт;

Team Falcons (Ближний Восток) — прямой инвайт;

Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — прямой инвайт;

Night Pulse (Европа) — квалификация;

Gaimin Gladiators (Европа) — квалификация;

1win Team (Россия) — квалификация;

One Move (Россия) — квалификация;

Team Tidebound (Китай) — квалификация;

BOOM Esports (Филиппины) — квалификация;

Wildcard Gaming (США) — квалификация;

M80 (Перу) — квалификация.

FISSURE Universe: Episode 4 пройдёт с 22 по 30 марта в онлайне. Победитель турнира получит четверть миллиона долларов.