Team Spirit, Tundra и другие — полный состав участников FISSURE Universe 4 по «Доте»
Организаторы престижного онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 представили ещё четыре приглашённых команды, определив окончательный список участников чемпионата с призовым $ 500 тыс.
Инвайты получили российский состав Team Spirit, азиатская Talon Esports, а также Tundra Esports и Team Falcons.
Участники FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2
- Team Spirit (Россия) — прямой инвайт;
- PARIVISION (Россия) — прямой инвайт;
- BetBoom Team (Россия) — прямой инвайт;
- Aurora Gaming (Россия) — прямой инвайт;
- Team Liquid (Швеция) — прямой инвайт;
- Tundra Esports (Европа) — прямой инвайт;
- Team Falcons (Ближний Восток) — прямой инвайт;
- Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — прямой инвайт;
- Night Pulse (Европа) — квалификация;
- Gaimin Gladiators (Европа) — квалификация;
- 1win Team (Россия) — квалификация;
- One Move (Россия) — квалификация;
- Team Tidebound (Китай) — квалификация;
- BOOM Esports (Филиппины) — квалификация;
- Wildcard Gaming (США) — квалификация;
- M80 (Перу) — квалификация.
FISSURE Universe: Episode 4 пройдёт с 22 по 30 марта в онлайне. Победитель турнира получит четверть миллиона долларов.
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