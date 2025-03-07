В Бухаресте стартует топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» с призовым $ 1 млн

С 8 по 16 марта в столице Румынии пройдёт очередной крупный чемпионат по Dota 2 — PGL Wallachia Season 3. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Всего в Бухаресте соберутся 16 команд из пяти регионов (кроме Юго-Восточной Азии). Из-за проблем с визами у Talon Esports организаторы дополнительно пригласили Nigma Galaxy.

Полный список участников PGL Wallachia S3

Gaimin Gladiators (Европа) Tundra Esports (Европа) AVULUS (Европа) OG (Европа) Natus Vincere (Европа) Aurora Gaming (Россия) Team Spirit (Россия) Yellow Submarine (Россия) Xtreme Gaming (Китай) Team Tidebound (Китай) Team Liquid (Швеция) Team Falcons (Ближний Восток) HEROIC (Южная Америка) Nigma Galaxy (Ливан) Wildcard (США) Mosquito Clan (Перу)

Система проведения PGL Wallachia S3

Турнир пройдёт в два этапа:

8–12 марта — групповой этап по швейцарской системе, где команды будут играть с соперниками с такими же результатами. Чтобы выйти в плей-офф, нужно набрать три победы, после трёх поражений команда вылетает с турнира;

13–16 марта — плей-офф на восемь команд в формате double-elimination. После одного поражения команда может продолжить борьбу за титул в нижней сетке, после второго вылетает.

Все матчи пройдут в LAN-формате, но без участия зрителей. Плей-офф состоится в студии PGL.

Где смотреть PGL Wallachia по Dota 2

На русском языке все матчи покажет студия Paragon Events, стримы будут бесплатно доступны на Twitch и YouTube (во время групповой стадии будет работать второй канал). Также матчи намерены комментировать некоторые известные стримеры, в том числе RAMZES666, NS и 9pasha.