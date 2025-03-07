В Бухаресте стартует топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» с призовым $ 1 млн

С 8 по 16 марта в столице Румынии пройдёт очередной крупный чемпионат по Dota 2 — PGL Wallachia Season 3. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
Всего в Бухаресте соберутся 16 команд из пяти регионов (кроме Юго-Восточной Азии). Из-за проблем с визами у Talon Esports организаторы дополнительно пригласили Nigma Galaxy.
Полный список участников PGL Wallachia S3
|Gaimin Gladiators (Европа)
|Tundra Esports (Европа)
|AVULUS (Европа)
|OG (Европа)
|Natus Vincere (Европа)
|Aurora Gaming (Россия)
|Team Spirit (Россия)
|Yellow Submarine (Россия)
|Xtreme Gaming (Китай)
|Team Tidebound (Китай)
|Team Liquid (Швеция)
|Team Falcons (Ближний Восток)
|HEROIC (Южная Америка)
|Nigma Galaxy (Ливан)
|Wildcard (США)
|Mosquito Clan (Перу)
Система проведения PGL Wallachia S3
Турнир пройдёт в два этапа:
- 8–12 марта — групповой этап по швейцарской системе, где команды будут играть с соперниками с такими же результатами. Чтобы выйти в плей-офф, нужно набрать три победы, после трёх поражений команда вылетает с турнира;
- 13–16 марта — плей-офф на восемь команд в формате double-elimination. После одного поражения команда может продолжить борьбу за титул в нижней сетке, после второго вылетает.
Все матчи пройдут в LAN-формате, но без участия зрителей. Плей-офф состоится в студии PGL.
Где смотреть PGL Wallachia по Dota 2
На русском языке все матчи покажет студия Paragon Events, стримы будут бесплатно доступны на Twitch и YouTube (во время групповой стадии будет работать второй канал). Также матчи намерены комментировать некоторые известные стримеры, в том числе RAMZES666, NS и 9pasha.