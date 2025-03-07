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«Рыцарь Семи королевств» будет самым бюджетным сериалом по «Игре престолов»

«Рыцарь Семи королевств» будет самым бюджетным сериалом по «Игре престолов»
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Продюсер компании HBO по драматическому контенту Франческа Орси раскрыла новые детали сериала «Рыцарь Семи королевств» — приквела «Игры престолов». Женщина рассказала, что авторам удалось снять шоу на уровне своего предшественника и «Дома дракона» за куда меньшие деньги.

Так, каждый эпизод «Рыцаря семи королевств» обошёлся HBO в менее чем в $ 10 млн. Для сравнения: финальные серии «Игры престолов» стоили до $ 15 млн, а бюджет некоторых эпизодов «Дома дракона» доходил до отметки в $ 20 млн.

Скоро мы выпустим сериал «Рыцарь Семь Королевств», на который мы тратили менее $ 10 млн за эпизод. По сравнению с «Игрой престолов» или «Домом дракона» это очень маленькие цифры. И батальные сцены от наших постановщиков не пострадали от уменьшенного бюджета — это значит, что мы можем и дальше бросать вызов дорогим на первый взгляд сериалам.

Премьера «Рыцаря Семи королевств» состоится в конце 2025 года. Всего в первом сезоне сериала будет шесть эпизодов. Если первый сезон окажется успешным, то сериал получит продолжение.

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