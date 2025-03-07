Apple выпустит складной iPhone без Face ID в 2026 году — инсайдер

Авторитетный инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо рассказал о планах компании Apple на выпуск складного смартфона. По его информации, устройство поступит в продажу в 2026 году, а его главными особенностями станет OLED-дисплей без видимого сгиба и шарнир из нержавеющей стали.

Аналитик считает, что складной гаджет будет самым дорогим смартфоном компании — его цена наверняка превысит $ 2 тыс. (более 180 тыс. рублей). При этом из-за очень тонкого корпуса Apple наверняка откажется от сканера лица Face ID в пользу отпечатка пальцев на боковой стороне гаджета.

Финальные характеристики устройства станут известны уже в конце 2025 года, а полноценное производство стартует в период с октября по декабрь 2026-го. При этом уже к середине 2027-го Apple должна нарастить производство модели, если устройство будет пользоваться спросом.