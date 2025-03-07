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В «Телеграме» появились платные сообщения и комментарии

В «Телеграме» появились платные сообщения и комментарии
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Разработчики мессенджера «Телеграм» выпустили новую версию программы. Отныне владельцы подписки Premium могут сделать свои личные сообщения платными для тех, кого нет в списке контактов. Аналогичная функция появилась и для комментариев в каналах.

В первую очередь опция подойдёт известным личностям, которым пишет множество незнакомых людей. Теперь они могут сделать такое взаимодействие платным — выставить цену в «Звёздах». При этом пользователям доступны различные настройки, включая добавление юзеров в список исключений и выбор суммы платежа.

Также в «Телеграме» обновили настройки конфиденциальности. Теперь если пользователю пишет незнакомый человек, то около его профиля отображается его дата регистрация, страна и статус верификации. С полным списком изменений можно ознакомиться в отдельном посте от разработчиков.

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