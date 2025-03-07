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Продюсеру «Гарри Поттера» предложили заняться фильмами по «Джеймсу Бонду»

Продюсеру «Гарри Поттера» предложили заняться фильмами по «Джеймсу Бонду»
Кадр со съёмок «Гарри Поттер и Кубок огня»
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Как сообщает авторитетный инсайдер Джефф Снайдер, компания Amazon почти определилась с новым продюсером франшизы «Джеймс Бонд». Столь значимую роль предложили Дэвиду Хейману — продюсеру «Гарри Поттера» от Warner Bros. Именно он отвечал за все фильмы саги, включая кастинг, бюджеты и другие детали картин.

Источники также сообщают, что Хейман якобы уже выдвинул кандидатуру на роль режиссёра новой части «Джеймса Бонда». Постановщиком картины может стать Альфонсо Куарон, вместе с которым он уже работал над фильмом «Гарри Поттер и Узник Азкабана» — самой высокооценённой картиной в Поттериане.

Ранее Хейману уже предлагали возглавить направление, однако он отказывался, потому что за все креативные решения в любом случае отвечали Барбара Брокколи и Майкл Уилсон. Теперь же контроль над «Джеймсом Бондом» полностью взяла в свои руки Amazon.

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