«Худший фильм года»: первые критики уничтожают «Электрический штат» от Netflix

Уже 14 марта состоится премьера фильма «Электрический штат» — новая картина от режиссёров «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Сюжет ленты развернётся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

Один из самых дорогих блокбастеров Netflix уже посмотрели критики и опубликовали свои обзоры. На агрегаторе Rotten Tomatoes всего один критик сдержанно рекомендуют ленту к просмотру. В остальном журналисты ругают фильм за типичный научно-фантастический сюжет, плоских персонажей и искусственные диалоги. Некоторые обозреватели и вовсе не поняли, для кого был снят столь дорогой блокбастер.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Электрический штат»

«Электрический штат» — худший фильм года.

По своей задумке «Электрический штат» — это произведение изысканной и умной альтернативной истории. Как фильм — это пустая трата времени и энергии каждого зрителя.

Всё, от дизайна персонажа до сюжетных поворотов, кажется сгенерированным ChatGPT.

Это фильм, который почти не вызывает эмоций, — для кого он снят? Для миллениалов, которые могут почувствовать некий цинизм в ностальгии? Для поклонников оригинального романа, которые отвернулись от фильма ещё на стадии трейлеров?

Братья Руссо превратили фильм с мусорной эстетикой в помойную ленту.

Полноценные обзоры ленты появятся ближе к премьере картины, которая состоится 14 марта. Лента выйдет в русском дубляже на Netflix.