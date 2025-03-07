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Профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере» может сыграть звезда «Озарка» Джанет Мактир

Профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере» может сыграть звезда «Озарка» Джанет Мактир
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Как сообщает издание Deadline, компания Warner Bros. продолжает кастинг будущего сериала «Гарри Поттер». Поиск трио в лице Гарри, Рона и Гермионы всё ещё идёт, однако студия близка к заключению контракта с британской актрисой Джанет Мактир на роль Минервы Макгонагалл.

Сейчас звезда «Озарка», «Каоса» и обладательница «Золотого глобуса» за роль в «Перекати-поле» находится на финальной стадии переговоров с продюсерами. Если они пройдут успешно, то 63-летняя актриса сыграет во всей саге, которая будет насчитывать семь сезонов.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

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