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Состоялась премьера комедии «Наша Russia. 8 марта»

Состоялась премьера комедии «Наша Russia. 8 марта»
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7 марта состоялась премьера фильма «Наша Russia. 8 марта» — комедии с персонажами известного скетчкома. Ленту уже можно посмотреть на телеканале ТНТ, а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Видео доступно на YouTube-канале «Кинотрейлеры». Права на видео принадлежат ТНТ.

Главные роли в картине исполнили Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Они вернулись к ряду своих ролей: в фильме можно будет увидеть телеведущего Жорика Вартанова из Пятигорска, воронежскую учительницу Снежану Денисовну, профессионального телезрителя Сергея Юрьевича Белякова и многих других.

Помимо Галустяна и Светлакова, участие в съёмках также приняли Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и другие актёры.

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