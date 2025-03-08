Расписание второго дня группового этапа ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2

В Стокгольме продолжается основной групповой этап престижного чемпионата ESL Pro League Season 21 по шутеру Counter-Strike 2. Сегодня все коллективы сыграют ещё по одной серии в формате best-of-3 (до двух побед).

Напомним, для выхода в плей-офф команде нужно выиграть три матча. После трёх поражений коллектив покидает турнир.

Расписание игр ESL Pro League S21 на субботу, 8 марта:

12:30. Сетка «0-1», Natus Vincere (Украина) — TYLOO (Китай);

12:30. Сетка «0-1», Eternal Fire (Турция) — MIBR (Бразилия);

15:00. Сетка «0-1», GamerLegion (Европа) — paiN Gaming (Бразилия);

15:00. Сетка «1-0», G2 Esports (Европа) — The MongolZ (Монголия);

17:30. Сетка «1-0», Vitality (Франция) — 3DMAX (Франция);

17:30. Сетка «1-0», MOUZ (Европа) — Team Falcons (Дания);

20:00. Сетка «1-0», Team Spirit (Россия) — SAW (Португалия);

— SAW (Португалия); 20:00. Сетка «0-1», Team Liquid (Северная Америка) — FURIA(Бразилия).

Начало игр указано по московскому времени. Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube.

ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.