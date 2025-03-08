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ESL Pro League S21. Групповой этап. День 7. Стрим В
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12:30 Мск
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Расписание матчей ESL Pro League Season 21 по CS 2 на субботу, 8 марта

Расписание второго дня группового этапа ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2
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В Стокгольме продолжается основной групповой этап престижного чемпионата ESL Pro League Season 21 по шутеру Counter-Strike 2. Сегодня все коллективы сыграют ещё по одной серии в формате best-of-3 (до двух побед).

Напомним, для выхода в плей-офф команде нужно выиграть три матча. После трёх поражений коллектив покидает турнир.

Расписание игр ESL Pro League S21 на субботу, 8 марта:

  • 12:30. Сетка «0-1», Natus Vincere (Украина) — TYLOO (Китай);
  • 12:30. Сетка «0-1», Eternal Fire (Турция) — MIBR (Бразилия);
  • 15:00. Сетка «0-1», GamerLegion (Европа) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 15:00. Сетка «1-0», G2 Esports (Европа) — The MongolZ (Монголия);
  • 17:30. Сетка «1-0», Vitality (Франция) — 3DMAX (Франция);
  • 17:30. Сетка «1-0», MOUZ (Европа) — Team Falcons (Дания);
  • 20:00. Сетка «1-0», Team Spirit (Россия) — SAW (Португалия);
  • 20:00. Сетка «0-1», Team Liquid (Северная Америка) — FURIA(Бразилия).

Начало игр указано по московскому времени. Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube.

ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.

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