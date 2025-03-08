Ярослав Miposhka Найдёнов из Team Spirit вошёл в топ-5 по выигранным призовым в истории
Российский игрок в Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов поднялся на пятую строчку в рейтинге самых богатых киберспортсменов по объёму заработанных призовых за всю историю.
После победы на DreamLeague заработок капитана Team Spirit за всю карьеру вплотную приблизился к отметке $ 6 млн, и Мипошка обошёл Топсона, дважды победителя The International в составе OG.
Топ-5 самых богатых киберспортсменов мира по призовым:
- Йохан n0tail Сундштайн (Дания) — $ 7 184 163;
- Ессе JerAx Вайникка (Финляндия) — $ 6 486 623;
- Анатан ana Фам (Австралия) — $ 6 024 411;
- Себастьян Ceb Дебс (Франция) — $ 5 947 442;
- Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия) — $ 5 941 771.
Совсем скоро Мипошка может обойти ещё и Себастьяна Ceb Дебса. Для этого Team Spirit будет достаточно выйти в плей-офф PGL Wallachia, что принесёт каждому из игроков минимум по $ 8 тыс.
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