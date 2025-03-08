Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ярослав Miposhka Найдёнов из Team Spirit вошёл в топ-5 по выигранным призовым в истории

Ярослав Miposhka Найдёнов из Team Spirit вошёл в топ-5 по выигранным призовым в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Российский игрок в Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов поднялся на пятую строчку в рейтинге самых богатых киберспортсменов по объёму заработанных призовых за всю историю.

После победы на DreamLeague заработок капитана Team Spirit за всю карьеру вплотную приблизился к отметке $ 6 млн, и Мипошка обошёл Топсона, дважды победителя The International в составе OG.

Топ-5 самых богатых киберспортсменов мира по призовым:

  1. Йохан n0tail Сундштайн (Дания) — $ 7 184 163;
  2. Ессе JerAx Вайникка (Финляндия) — $ 6 486 623;
  3. Анатан ana Фам (Австралия) — $ 6 024 411;
  4. Себастьян Ceb Дебс (Франция) — $ 5 947 442;
  5. Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия) — $ 5 941 771.

Совсем скоро Мипошка может обойти ещё и Себастьяна Ceb Дебса. Для этого Team Spirit будет достаточно выйти в плей-офф PGL Wallachia, что принесёт каждому из игроков минимум по $ 8 тыс.

Материалы по теме
В Бухаресте стартует топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» с призовым $ 1 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android