Ярослав Miposhka Найдёнов из Team Spirit вошёл в топ-5 по выигранным призовым в истории

Российский игрок в Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов поднялся на пятую строчку в рейтинге самых богатых киберспортсменов по объёму заработанных призовых за всю историю.

После победы на DreamLeague заработок капитана Team Spirit за всю карьеру вплотную приблизился к отметке $ 6 млн, и Мипошка обошёл Топсона, дважды победителя The International в составе OG.

Топ-5 самых богатых киберспортсменов мира по призовым:

Йохан n0tail Сундштайн (Дания) — $ 7 184 163; Ессе JerAx Вайникка (Финляндия) — $ 6 486 623; Анатан ana Фам (Австралия) — $ 6 024 411; Себастьян Ceb Дебс (Франция) — $ 5 947 442; Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия) — $ 5 941 771.

Совсем скоро Мипошка может обойти ещё и Себастьяна Ceb Дебса. Для этого Team Spirit будет достаточно выйти в плей-офф PGL Wallachia, что принесёт каждому из игроков минимум по $ 8 тыс.