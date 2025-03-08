Фильм по серии игр Resident Evil выйдет в сентябре 2026 года

Компания Sony планирует выпустить новый фильм по франшизе Resident Evil. Дата премьеры проекта в кинотеатрах назначена на 18 сентября 2026 года — об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Режиссёром ленты станет Зак Креггер, снявший высокооценённый фильм ужасов«Варвар». Инсайдеры сообщают, что постановщик планирует сделать упор на хоррор-элементы.

Подробностей о сюжете Resident Evil пока нет: неизвестно, будет ли фильм повторять события какой-то части игры или станет отдельной историей по знакомой вселенной.

Совсем скоро на большие экраны выйдет экранизация другой культовой игры — фильм по Minecraft.