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Фильм по серии игр Resident Evil выйдет 18 сентября 2026 года

Фильм по серии игр Resident Evil выйдет в сентябре 2026 года
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Компания Sony планирует выпустить новый фильм по франшизе Resident Evil. Дата премьеры проекта в кинотеатрах назначена на 18 сентября 2026 года — об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Режиссёром ленты станет Зак Креггер, снявший высокооценённый фильм ужасов«Варвар». Инсайдеры сообщают, что постановщик планирует сделать упор на хоррор-элементы.

Подробностей о сюжете Resident Evil пока нет: неизвестно, будет ли фильм повторять события какой-то части игры или станет отдельной историей по знакомой вселенной.

Совсем скоро на большие экраны выйдет экранизация другой культовой игры — фильм по Minecraft.

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