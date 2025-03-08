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Юмориста Евгения Петросяна доставили в реанимацию — его готовят к срочной операции

Юмориста Евгения Петросяна доставили в реанимацию — его готовят к срочной операции
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79-летний писатель-юморист Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве и сейчас находится в реанимации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «База».

По предварительной информации, артисту стало плохо сегодня утром, после чего члены семьи вызвали ему скорую помощь. Сейчас Петросяна готовят к операции — врачи обнаружили у него желудочно-кишечное кровотечение. Подробностей о текущем состоянии известного юмориста в публичном поле пока нет.

Петросян выступает на сцене с 1962 года, в первые годы — в жанре конферанса с оркестром Леонида Утёсова. С 1970-х стал готовить и исполнять личные программы, чем занимается и сейчас — недавно юморист принял участие в юбилейном выпуске Comedy Club, а на март были запланированы проверочные концерты «Петросян Шоу» в шести городах России.

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