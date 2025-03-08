Фильм по комиксу BRZRKR от Киану Ривза снимет режиссёр «Форсажа» Джастин Лин

В Сети появились новые подробности экранизации комикса BRZRKR, над которым работал известный актёр Киану Ривз. Режиссёром ленты станет Джастин Лин, известный по работе над серией «Форсаж» (с третьего фильма).

Главную роль сыграет сам Киану Ривз. Комикс BRZRKR рассказывает о бессмертном полубоге, который устал от бесконечных войн и хочет прекратить своё существование. В этом ему готово помочь правительство — но взамен требует от него выполнить несколько секретных операций.

Параллельно с этим Netflix готовит к релизу аниме по «Берсеркеру» — проект якобы уже близок к релизу. Однако пока даты выхода и «живого» фильма, и анимационного спин-оффа остаются в секрете.