Российские девушки назвали любимые игры: в топ вошли Baldur’s Gate, «Ведьмак» и Elden Ring

Девушки-геймерши из России больше всего любят квесты, экшены и игры про выживание. Об этом говорят результаты исследования, проведённого компанией «М.Видео-Эльдорадо».

В список самых любимых игр опрошенные девушки включили Baldur’s Gate 3, «Ведьмак 3», Elden Ring и Detroit: Become Human. Также представительницы прекрасной половины человечества чаще всего упоминали серии Horizon, Assassin’s Creed и Resident Evil.

Как и у парней, самой ожидаемой игрой 2025 года у девушек стала GTA 6 (её назвали 18,8% респонденток). В тройке важнейших предстоящих релизов также оказались The Last of Us Part 2 Remastered и Assassin’s Creed Shadows.