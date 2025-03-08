Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российские девушки назвали любимые игры: в топ вошли Baldur’s Gate, «Ведьмак» и Elden Ring

Российские девушки назвали любимые игры: в топ вошли Baldur’s Gate, «Ведьмак» и Elden Ring
Комментарии

Девушки-геймерши из России больше всего любят квесты, экшены и игры про выживание. Об этом говорят результаты исследования, проведённого компанией «М.Видео-Эльдорадо».

В список самых любимых игр опрошенные девушки включили Baldur’s Gate 3, «Ведьмак 3», Elden Ring и Detroit: Become Human. Также представительницы прекрасной половины человечества чаще всего упоминали серии Horizon, Assassin’s Creed и Resident Evil.

Как и у парней, самой ожидаемой игрой 2025 года у девушек стала GTA 6 (её назвали 18,8% респонденток). В тройке важнейших предстоящих релизов также оказались The Last of Us Part 2 Remastered и Assassin’s Creed Shadows.

Материалы по теме
Россияне выбрали самые любимые «женские» фильмы в преддверии 8 марта
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android