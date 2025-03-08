«Absolute Cinema»: новый тизер фильма «Громовержцы» от Marvel

В преддверии скорого релиза супергеройского фильма «Громовержцы» Marvel опубликовала новый тизер с кадрами из проекта.

Напомним, «Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Это некий аналог «Отряда самоубийц», но только во вселенной Marvel.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Главные роли в финале сыграют Флоренс Пью, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие.

Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в зарубежных кинотеатрах, в России «Громовержцев» начнут показывать чуть позже альтернативными способами.