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Российские бизнесмены откроют первый в мире компьютерный клуб для девушек

Российские бизнесмены откроют первый в мире компьютерный клуб для девушек
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Созданная предпринимателями из России сеть компьютерных клубов True Gamers сообщила о планах запустить проект eQueens Villa — заведение для девушек-геймеров. Об этом сообщает издание «Инк».

Сейчас True Gamers объявила конкурс для женской аудитории, победительница которого получит возможность открыть клуб по франшизе и стать его владелицей. Опробовать проект компания планирует в ближневосточном регионе.

Киберспортивные клубы eQueens Villa будут целиком ориентированы на женскую аудиторию. В пространстве планируется разместить не только места для геймеров, но также студии для контентмейкров, бутик, кафе и велнесс-зону.

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