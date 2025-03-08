Российские бизнесмены откроют первый в мире компьютерный клуб для девушек

Созданная предпринимателями из России сеть компьютерных клубов True Gamers сообщила о планах запустить проект eQueens Villa — заведение для девушек-геймеров. Об этом сообщает издание «Инк».

Сейчас True Gamers объявила конкурс для женской аудитории, победительница которого получит возможность открыть клуб по франшизе и стать его владелицей. Опробовать проект компания планирует в ближневосточном регионе.

Киберспортивные клубы eQueens Villa будут целиком ориентированы на женскую аудиторию. В пространстве планируется разместить не только места для геймеров, но также студии для контентмейкров, бутик, кафе и велнесс-зону .