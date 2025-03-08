Раскрыта причина гибели культового актёра Джина Хэкмена и его жены

Американский актёр Джин Хэкмен и его супруга Бетси Аракава ушли из жизни «по естественным причинам». Об этом объявили шериф округа и судмедэксперт после расследования.

По данным полиции, Бетси умерла из-за болезни лёгких на несколько дней раньше мужа. Из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера 95-летний Хэкмен мог не понять, что его супруга мертва — а через несколько дней у него остановилось сердце.

Джина Хэкмена и его жену нашли мёртвыми в их собственном доме 26 февраля, хотя полиция предполагает, что они погибли намного раньше. Изначально в Сети предполагали разные версии смерти, но расследование не подтвердило внешнего вмешательства.

Джин Хэкмен снялся во многих культовых фильмах второй половины XX века. Среди его работ — «Враг государства», «Непрощённый», «Вердикт за деньги», «Бонни и Клайд».