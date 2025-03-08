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Звезда фильмов Marvel Гвинет Пэлтроу пила каждый вечер из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Звезда фильмов Marvel Гвинет Пэлтроу пила каждый вечер из-за пожаров в Лос-Анджелесе
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Актриса Гвинет Пэлтроу, известная по роли помощницы Железного человека в фильмах Marvel, призналась в бесконтрольном употреблении алкоголя на фоне переживаний от массовых пожаров в Лос-Анджелесе.

Исполнительница роли Пеппер рассказала, что сама не пострадала от огненной стихии, но многие из её друзей «потеряли всё». Из-за этого она пила алкоголь «каждый вечер».

Обычно я вообще не пью много — может быть, один бокал в неделю. Но тогда мои симптомы менопаузы полностью вышли из-под контроля.

Пэлтроу признала, что из-за постоянного употребления алкоголя испытывала проблемы со здоровьем, в том числе с контролем месячных.

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