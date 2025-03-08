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В DLC «Смуты» будет любовная линия — авторы игры показали арт и поздравили с 8 марта

В DLC «Смуты» будет любовная линия — авторы игры показали арт и поздравили с 8 марта
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Создатели исторической ролевой игры «Смута» поздравили девушек с праздником 8 марта, отметив, что их проект — «не только про патриотизм и борьбу с иноземными супостатами, но и про романтику».

В студии Cyberia Nova напомнили про историю Юрия Милославского и Анастасии — в дополнении «Земский собор» также будет любовная линия.

Не обойдётся без романтики и «Земский собор». Трудно было бы казаку Кирше без его верной подруги Алёны. О том, как складываются их отношения, вы узнаете, играя в дополнение к «Смуте», а пока что Кирша и Алёна поздравляют вас с 8 марта!

Разработчики также опубликовали арт с героями предстоящего дополнения.

Фото: Cyberia Nova

Выход DLC «Смута. Земской собор» состоится в 2025 году.

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