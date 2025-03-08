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Фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» выйдет в онлайне в России 15 марта

Фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» выйдет в онлайне в России 15 марта
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15 марта состоится цифровая премьера фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна» в России. Спустя несколько месяцев лента про знаменитого супергероя появится в библиотеке онлайн-кинотеатра Okko.

Главные роли в новом «Хеллбое» исполнили Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и Леа Макнамара.

Видео доступно в группе Кино ТВ во «Вконтакте». Права на видео принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Действие нового «Хэллбоя» разворачивается в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету супергерой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм.

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