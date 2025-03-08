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Рынок скинов Counter-Strike обогнал по доходности криптовалюты — эксперты

Рынок скинов Counter-Strike обогнал по доходности криптовалюты — эксперты
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Косметические предметы из видеоигр вышли на рекордно высокий уровень на фоне нестабильности криптовалют — внимание на это обратили экономические эксперты из Bloomberg.

Специалисты отметили, что стоимость предметов в Counter-Strike 2 в пятницу превысила объём $ 4,3 млрд. При сравнении с криптовалютами и акциями отмечается стабильность и повышенная доходность рынка скинов.

Фото: Bloomberg

Эксперты отмечают, что рынок предметов в CS работает по своим собственным принципам и не зависит от традиционных экономических показателей. При этом сфера быстро адаптируется к новой информации, что делает её более чувствительной к спекуляциям.

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