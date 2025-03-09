Расписание третьего дня группового этапа ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2
Сегодня, 9 марта, определятся первые участники плей-офф престижного чемпионата ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 400 тыс.
Победители матчей в сетке «2-0» пройдут в 1/4 финала. Команды, потерпевшие третье поражение, покинут турнир.
Расписание игр ESL Pro League S21 на воскресенье, 9 марта:
- 12:30. Сетка «1-1», Team Falcons (Дания) — 3DMAX (Франция);
- 12:30. Сетка «0-2» на вылет, GamerLegion (Европа) — TYLOO (Китай);
- 15:00. Сетка «1-1», G2 Esports (Европа) — SAW (Португалия);
- 15:00. Сетка «2-0» за выход, Team Spirit (Россия) — The MongolZ (Монголия);
- 17:30. Сетка «1-1», paiN Gaming (Бразилия) — Natus Vincere (Украина);
- 17:30. Сетка «2-0» за выход, Vitality (Франция) — MOUZ (Европа);
- 20:00. Сетка «0-2» на вылет, FURIA (Бразилия) — MIBR (Бразилия);
- 20:00. Сетка «1-1», Team Liquid (Северная Америка) — Eternal Fire (Турция).
Начало игр указано по московскому времени. Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube.
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