Вышел новый трейлер второго сезона сериала The Last of Us — премьера 14 апреля

HBO опубликовала новый трейлер второго сезона сериала The Last of Us. В ролике показали центральных героев шоу, сражение с ордой заражённых и завораживающие кадры опустевшего Сиэтла.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Премьера второго сезона The Last of Us состоится 14 апреля. Эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.