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Третья часть «Тихиго места» всё ещё находится в работе

Третья часть «Тихиго места» всё ещё находится в работе
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Продюсер хоррор-франшизы «Тихое место» Брэд Фуллер пообщался с журналистами издания The Director. В ходе разговора он заявил, что третья часть киносерии всё ещё находится в работе, однако сам процесс ещё на начальной стадии.

Фуллер заявил, что причина задержки связана с занятостью режиссёра Джона Красински. Сейчас постановщик занят производством другого фильма — после него он сможет полноценно заняться триквелом.

Также продюсер франшизы заявил, что команда хочет выпустить и другие ленты в рамках вселенной. К примеру, в 2024 году вышел спин-офф «Тихое место: День первый». Он рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров.

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