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Пиковый онлайн Split Fiction превысил 254 тысячи человек в Steam — это новый рекорд

Пиковый онлайн Split Fiction превысил 254 тысячи человек в Steam — это новый рекорд
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Днём 9 марта пиковый онлайн кооперативной Split Fiction превысил 254 тысячи человек в Steam — это новый рекорд. Такого результата тайтл добился на четвёртый день после релиза.

Фото: SteamDB

Игра уже поставила рекорд в списке самых популярных платных тайтлов EA — ранее лучший результат удерживала Battlerfield 5.

Большинство рецензентов выделяет Split Fiction как эталон в своём жанре. Некоторые также отмечают, что игра мало чем отличается от It Takes Two и ничем не удивляет — впрочем, почти все рецензенты согласны, что этого и не требуется.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Русский язык в проекте отсутствует.

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