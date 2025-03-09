Пиковый онлайн Split Fiction превысил 254 тысячи человек в Steam — это новый рекорд

Днём 9 марта пиковый онлайн кооперативной Split Fiction превысил 254 тысячи человек в Steam — это новый рекорд. Такого результата тайтл добился на четвёртый день после релиза.

Фото: SteamDB

Игра уже поставила рекорд в списке самых популярных платных тайтлов EA — ранее лучший результат удерживала Battlerfield 5.

Большинство рецензентов выделяет Split Fiction как эталон в своём жанре. Некоторые также отмечают, что игра мало чем отличается от It Takes Two и ничем не удивляет — впрочем, почти все рецензенты согласны, что этого и не требуется.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Русский язык в проекте отсутствует.