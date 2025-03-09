9 марта сборы драматического фильма «Северный полюс» превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось полторы недели — премьера состоялась 27 февраля.

Фото: «Фонд Кино»

Картина рассказывает о том, как в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

Также в актёрский состав вошли Евгений Миронов («В августе 44-го»), Ольга Ломоносова («Иваново счастье. Новые истории»), Елена Север («Мата Хари»), Амбарцум Кабанян («Доктор Преображенский»), Данил Тябин («Мафия — дело семейное») и другие. Кресло режиссёра занял Александр Котт («Спитак»).