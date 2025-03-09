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«Самое точное изображение Голливуда»: критики в восторге от сериала «Студия»

«Самое точное изображение Голливуда»: критики в восторге от сериала «Студия»
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Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о первых эпизодах сериала «Студия» с Сетом Рогеном. Главным героем будущего шоу выступит недавно назначенный глава киностудии, который старается совмещать творчество и строгие корпоративные требования. Ко всему прочему Роген выступит сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером шоу.

Рецензенты отзываются о проекте крайне тепло. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил 100% «свежести» на основе 18 отзывов.

Что пишут первые рецензенты о «Студии»:

Это один из лучших сериалов на сегодняшний день, который можно посмотреть в стриминговых сервисах.
Творческий дуэт Сета Рогена и Эвана Голдберга демонстрирует, что у них полно идей, благодаря их самому искреннему, изобретательному и уморительному шоу.
«Студия» сумела затмить старые горизонты новым юмором, выйдя за рамки своей стандартной тематики.
«Студия» — самое интересное и точное изображение Голливуда со времён «Игрока» Роберта Олтмена … это высшая похвала.
Прежде всего, Сет Роген и Эван Голдберг заставляют зрителей переживать за каждого персонажа, раскрывая всю абсурдную комедию происходящего.

Премьера сериала «Студия» состоится 26 марта в стриминговом сервисе Apple TV+. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

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