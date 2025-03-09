Сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» достигли $ 370 млн — лента на грани окупаемости

По итогам четвёртого уикенда сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» в США составили всего лишь $ 8,5 млн. Общая домашняя касса ленты достигла $ 177 млн — меньше у Marvel собрали только «Вечные» и «Капитан Марвел 2».

Общие сборы четвёртого «Капитана Америка» достигли отметки в $ 370 млн. Лента с Энтони Маки продолжает стремительное падение в чартах и может уже не добраться до спасительных $ 400 млн. Ранее инсайдеры сообщали, что именно этой суммы будет достаточно, чтобы картина окупилась. Интересно, что ленте всё же удалось опередить первую часть в подсерии, однако в подсчётах не учитываются возросшие цены на билеты.

Аналитики связывают низкие сборы ленты с негативными отзывами — сейчас средняя оценка фильма на агрегаторах составляет примерно 5,5 балла из 10. «Новый мир» также получил самый низкий рейтинг в истории киновселенной Marvel от кинозрителей — «B-».