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Death Stranding 2 дата выхода, коллекционное издание

Хидео Кодзима раскрыл дату выхода Death Stranding 2 для PS5
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Хидео Кодзима показал новый 10-минутный трейлер Death Stranding 2: On The Beach, в котором наконец-то раскрыл точную дату выхода игры — 26 июня 2025 года, то есть буквально через несколько месяцев. При этом покупатели цифрового расширенного издания смогут начать игру на 48 часов раньше, 24 июня.

В трейлере показали массу всевозможных сцен, локаций и персонажей — если вы боитесь спойлеров, то, возможно, лучше воздержаться от просмотра, чтобы не испортить себе впечатления.

Новый трейлер Death Stranding 2

Видео доступно на YouTube-канале KOJIMA PRODUCTIONS. Права на видео принадлежат KOJIMA PRODUCTIONS.

Вдобавок Sony показала коллекционное издание игры, в состав которого, помимо прочего, вошёл монстр Магеллан — из финала нового трейлера.

Death Stranding 2

Death Stranding 2

Фото: Kojima Productions

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