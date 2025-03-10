Хидео Кодзима раскрыл дату выхода Death Stranding 2 для PS5

Хидео Кодзима показал новый 10-минутный трейлер Death Stranding 2: On The Beach, в котором наконец-то раскрыл точную дату выхода игры — 26 июня 2025 года , то есть буквально через несколько месяцев. При этом покупатели цифрового расширенного издания смогут начать игру на 48 часов раньше, 24 июня.

В трейлере показали массу всевозможных сцен, локаций и персонажей — если вы боитесь спойлеров, то, возможно, лучше воздержаться от просмотра, чтобы не испортить себе впечатления.

Новый трейлер Death Stranding 2

Видео доступно на YouTube-канале KOJIMA PRODUCTIONS. Права на видео принадлежат KOJIMA PRODUCTIONS.

Вдобавок Sony показала коллекционное издание игры, в состав которого, помимо прочего, вошёл монстр Магеллан — из финала нового трейлера.