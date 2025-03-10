«Царевна-лягушка» возглавила кинопрокат России за уикенд — фильм сместил «Пророка»

По данным издания Kinobusiness, лидером кинопроката за прошедшие выходные стал не фильма «Пророк» про Александра Пушкина, а лента «Царевна-лягушка». Фильм собрал за минувший уикенд 204,5 млн рублей за период с 6 по 9 марта.

Впервые с выхода на киноэкраны картина «Пророк. История Александра Пушкина», снятая Феликсом Умаровым, заняла второе место в рейтинге, собрав 152,3 млн руб. за уикенд.

Тройку замкнул фильм «Красный шёлк» с Гошей Куценко режиссёра Андрея Волгина, который вышел в кинотеатрах 20 февраля. Лента собрала 90,6 млн рублей за уикенд.

«Царевна-лягушка» — переосмысление знаменитой русской народной сказки. Фильм рассказывает о лягушке, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. События картины разворачиваются в современном мире, где ключевую роль в истории любви Ивана-царевича и заколдованной Царевны-лягушки играет мяч для гольфа.