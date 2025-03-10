Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 9. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы
Комментарии

Вчера стало известно о том, что юмориста Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве для подготовки к операции. По предварительной информации, артисту стало плохо сегодня утром, после чего члены семьи вызвали ему скорую помощь.

По данным издания SHOT, Петросяна уже выписали из больницы. Мужчина пробыл в Боткинской больнице двое суток. За это время врачи стабилизировали состояние Петросяна и оперировали пациента.

Петросян выступает на сцене с 1962 года, в первые годы — в жанре конферанса с оркестром Леонида Утёсова. С 1970-х стал готовить и исполнять личные программы, чем занимается и сейчас

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android