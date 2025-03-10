Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы

Вчера стало известно о том, что юмориста Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве для подготовки к операции. По предварительной информации, артисту стало плохо сегодня утром, после чего члены семьи вызвали ему скорую помощь.

По данным издания SHOT, Петросяна уже выписали из больницы. Мужчина пробыл в Боткинской больнице двое суток. За это время врачи стабилизировали состояние Петросяна и оперировали пациента.

Петросян выступает на сцене с 1962 года, в первые годы — в жанре конферанса с оркестром Леонида Утёсова. С 1970-х стал готовить и исполнять личные программы, чем занимается и сейчас