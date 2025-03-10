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iPhone 17 Pro Max будет толще iPhone 16 Pro Max — СМИ

iPhone 17 Pro Max будет толще iPhone 16 Pro Max — СМИ
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По данным издания MacRumors, специализирующемся на гаджетах Apple и Android, рассказало, что Apple планирует увеличить толщину грядущего флагманского смартфона iPhone 17 Pro Max по сравнению с текущим поколением iPhone 16 Pro Max.

Толщина iPhone 17 Pro Max увеличится до 8,725 мм, в то время как толщина iPhone 16 Pro Max составляет 8,25 мм. Разница в толщине составит 0,475 мм. До сих пор не было информации об увеличении времени автономной работы iPhone 17 Pro Max или изменении его размеров, поэтому сейчас стоит дождаться подтверждения от Apple.

По словам инсайдеров, увеличение толщины связано с желанием Apple сделать более ёмкую батарею. По слухам, у iPhone 17 Pro Max будет алюминиевая рамка, в то время как у моделей iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro титановые рамки.

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