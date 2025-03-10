Режиссёр «Поезда в Пусан» раскрыл название нового фильма и назвал актёрский состав

По данным издания Deadline, режиссёр Ён Сан Хо, снявший культовый фильм «Поезд в Пусан», занимается новым фильмом — «Колония». Постановщик раскрыл актёрский состав ленты, в который входят корейские актёры.

В касте ленты числятся Со Хён-джин(«Убийство»), Гу Гё Хван («Пропавший без вести»), Го Су («Пропавший без вести»), Джи Чан Ук («Худшее из зол») и другие.

Фильм «Колния», выход которого запланирован на следующий год, станет первой совместной работой Ён Сан Хо с Со, которая возвращается на большой экран спустя почти десять лет. Её последняя роль была в боевике «Убийство» 2015 года.

Дату премьеры режиссёр пока не раскрывает.