Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 9. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Поезда в Пусан» раскрыл название нового фильма и назвал актёрский состав

Режиссёр «Поезда в Пусан» раскрыл название нового фильма и назвал актёрский состав
Комментарии

По данным издания Deadline, режиссёр Ён Сан Хо, снявший культовый фильм «Поезд в Пусан», занимается новым фильмом — «Колония». Постановщик раскрыл актёрский состав ленты, в который входят корейские актёры.

В касте ленты числятся Со Хён-джин(«Убийство»), Гу Гё Хван («Пропавший без вести»), Го Су («Пропавший без вести»), Джи Чан Ук («Худшее из зол») и другие.

Фильм «Колния», выход которого запланирован на следующий год, станет первой совместной работой Ён Сан Хо с Со, которая возвращается на большой экран спустя почти десять лет. Её последняя роль была в боевике «Убийство» 2015 года.

Дату премьеры режиссёр пока не раскрывает.

Материалы по теме
Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»
Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android