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Disney выпустит сериал про кролика Освальда с Джоном Фавро в качестве сценариста

Disney выпустит сериал про кролика Освальда с Джоном Фавро в качестве сценариста
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Издание Deadline сообщило, что Disney работает над сериалом про кролика Освальда. Освальд — антропоморфный кролик и мультяшный персонаж, созданный Уолтом Диснеем для мультфильмов, распространяемых Universal Studios в 1920-х и 1930-х годах.

Проект будет гибридом анимации и игрового кино. Известный в киноиндустрии Джон Фавро, к примеру, снявший «Железного человека», станет сценаристом и продюсером проекта.

Кролик Освальд очень важен для Walt Disney. У персонажа, который очень похож на Микки Мауса, очень непростая история. Освальд появился в 27 короткометражных мультфильмах. Но после того, как в 1928 году Universal взяла персонажа под свой контроль, Disney создала нового персонажа — Микки Мауса.

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