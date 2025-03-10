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Новому Джеймсу Бонду не будут менять пол или национальность

Новому Джеймсу Бонду не будут менять пол или национальность
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Представитель газеты Daily Mail, ссылаясь на письмо Amazon, сообщил, что будущему Джеймсу Бонду не будут менять пол или национальность. Судя по всему, компания отреагировала на массу слухов, связанных с тем, что героя якобы могут сделать женщиной.

Amazon отвергла слухи и заявила, что планирует «сохранить дух серии» про Бонда.

О будущем «Бонда» есть много недостоверных слухов. В Amazon намерены сохранить дух франшизы, так что героя снова сделают или британцем, или выходцем из стран Содружества. Пол ему также менять не будут.

Собеседник издания раскрыл одну занятную деталь. Джефф Безос, глава Amazon, якобы «большой фанат» серии и не собирается допускать того, чтобы ей был причинён репутационный ущерб.

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