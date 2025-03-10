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Появились качественные свежие скриншоты Death Stranding 2 Хидео Кодзимы

Появились качественные свежие скриншоты Death Stranding 2 Хидео Кодзимы
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Прошедшей ночью Хидео Кодзима показал новый большой трейлер Death Stranding 2, назвал дату релиза игры и поделился порцией свежих деталей. Вместе с этим появились и новые качественные скриншоты тайтла.

На скриншотах можно увидеть Сэма, которого вновь сыграл Норман Ридус, и Фрэджайл, образ которого вновь воплотила Леа Сейду. Ещё можно увидеть новых персонажей и местные пейзажи.

Скриншоты Death Stranding 2

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Death Stranding 2 развернётся после первой части и расскажет о том, как герои столкнутся с новыми испытаниями в виде усиленных Тварей, вернувшегося Хиггса (которого вновь сыграл Трой Бейкер) и прочего.

Релиз состоится 26 июня на PS5. Про поддержку русского языка пока ничего неизвестно.

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