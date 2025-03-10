Спецэпизод «Карателя» с Джоном Бернталом будет таким же жестоким, как оригинальный сериал

Как уже известно, спецэпизод «Карателя» с Джоном Бернталом выйдет в 2026 году. Недавно актёр поговорил про этот эпизод и отметил, что по серьёзности и жестокости спецэпизод не уступит оригинальному сериалу про Карателя от Netflix.

По словам Бернтала, фанаты действительно получат то, о чём желают. Притом в основе специального эпизода ляжет новая история, которую очень хочет рассказать сам Джон. А ещё Бернтал подчеркнул, что Фрэнк Касл не заинтересован в том, чтобы «вырваться из своей тьмы».

У меня появилась возможность рассказать историю, которую, по моему мнению, заслуживают фанаты. Это не будет облегчённый вариант «Карателя». Я вам это обещаю. Фрэнку не интересно вырываться из тьмы.

Часовая серия про героя будет выполнена в духе «Ночного оборотня» и праздничного спецвыпуска про Стражей Галактики. Другие детали пока не раскрываются.