Николь Кидман хотела бы сыграть в сериале «Белый лотос»

Во время недавнего интервью актриса Николь Кидман, известная по лентам «Билли Батгейт», «За что стоит умереть», «Лев», «Большая маленькая ложь» и другим, хотела бы сняться в сериале «Белый лотос», который выпускает HBO.

По словам Кидман, ей пока не предлагали сняться в шоу, но как только это случится, она незамедлительно согласится.

Не думаю, что мне когда-либо об этом говорили. Я большая поклонница Майка Уайта, поэтому я бы снялась в чём-угодно, что он напишет. Мне нравится «Белый лотос».

В текущем третьем сезоне сериала рассказывается про ещё одну группу отдыхающих, которые посещают один из курортов White Lotus в Таиланде.