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Китайская «Нэчжа 2» обошла «Мстителей» и вошла в топ-6 самых кассовых фильмов в истории

10 марта сборы китайского мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» превысили отметку в $ 2,059 млрд. Лента продолжает доминировать в местном прокате и устанавливать рекорды кинематографа.

Так, сейчас «Нэчжа 2» занимает шестое место в списке самых кассовых фильмов в истории. На выходных лента обошла фильм «Мстители: Война бесконечности» и вплотную подошла к результату «Звёздных войн: Пробуждение силы».

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории:

«Аватар» — $ 2,92 млрд «Мстители: Финал» — $ 2,79 млрд «Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд «Титаник» — $ 2,26 млрд «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — $ 2,07 млрд «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,059 млрд «Мстители: Война бесконечности» — $ 2,05 млрд «Человек-паук: Нет пути домой» — $ 1,92 млрд «Головоломка 2» — $ 1,69 млрд «Мир Юрского периода» — $ 1,67 млрд

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.