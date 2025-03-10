Китайская «Нэчжа 2» обошла «Мстителей» и вошла в топ-6 самых кассовых фильмов в истории

10 марта сборы китайского мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» превысили отметку в $ 2,059 млрд. Лента продолжает доминировать в местном прокате и устанавливать рекорды кинематографа.
Так, сейчас «Нэчжа 2» занимает шестое место в списке самых кассовых фильмов в истории. На выходных лента обошла фильм «Мстители: Война бесконечности» и вплотную подошла к результату «Звёздных войн: Пробуждение силы».
Топ-10 самых кассовых фильмов в истории:
- «Аватар» — $ 2,92 млрд
- «Мстители: Финал» — $ 2,79 млрд
- «Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд
- «Титаник» — $ 2,26 млрд
- «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — $ 2,07 млрд
- «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,059 млрд
- «Мстители: Война бесконечности» — $ 2,05 млрд
- «Человек-паук: Нет пути домой» — $ 1,92 млрд
- «Головоломка 2» — $ 1,69 млрд
- «Мир Юрского периода» — $ 1,67 млрд
«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.