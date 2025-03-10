Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 9. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Рыцаря Семи королевств» по «Игре престолов» уже работают над вторым сезоном шоу

Авторы «Рыцаря Семи королевств» по «Игре престолов» уже работают над вторым сезоном шоу
Аудио-версия:
Комментарии

Американский писатель Джордж Мартин поделился новыми деталями о сериале «Рыцарь Семи королевств» — приквела «Игры престолов». Создатель культовой вселенной уже посмотрел первый сезон будущего шоу и остался от него в восторге.

Кроме того, Мартин также сообщил, что авторы шоу уже начали работу над вторым сезоном, хотя первый выйдет лишь осенью 2025 года. Судя по всему, в HBO остались довольны качеством проекта и уже одобрили продолжение. Сам писатель отмечает, что будущее шоу немного отличается от недавнего «Дома дракона» — в нём больше юмора и непосредственности.

«Рыцарь Семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов». Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.

Материалы по теме
Грядёт новый сериал по «Дому дракона» и «Игре престолов»: всё о «Рыцарях семи королевств»
Грядёт новый сериал по «Дому дракона» и «Игре престолов»: всё о «Рыцарях семи королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android