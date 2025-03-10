«Я в этом хорош»: Мэттью Макконахи — о возвращении в кино спустя шесть лет

Американский актёр Мэттью Макконахи дал большое интервью изданию Variety в честь фестивальной премьеры фильма «Соперники Амзиа Кинга». Это первая работа актёра в кино со времён триллера «Море соблазна», вышедшего в 2019 году.

Артист признался, что в первый съёмочный день ленты вспомнил, насколько сильно он любит играть в кино.

Когда начались съёмки, я вспомнил пару вещей. Первое — насколько мне нравится играть. Второе — как же я в этом хорош. И третье — я вспомнил, что актёрская игра для меня это отпуск. Я имею ввиду, что я могу сменить деятельность и сфокусироваться на чём-то одном. Потому что я не решаю множество задач сразу. Я сфокусирован. Я полностью сосредоточен на поиске нутра моего персонажа.

Премьера фильма «Соперники Амзиа Кинга» состоялась на фестивале South by Southwest в США. Криминальная лента выйдет в прокат в 2025 году, вместе с Мэттью Макконахи в картине также сыграл Курт Рассел.