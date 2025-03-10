Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 9. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Пирс Броснан надеется, что Amazon отнесётся к «Джеймсу Бонду» со всем уважением

Актёр Пирс Броснан надеется, что Amazon отнесётся к «Джеймсу Бонду» со всем уважением
Аудио-версия:
Комментарии

Ирландский актёр Пирс Броснан поделился своим мнением о креативных перестановках в «Джеймсе Бонде». С недавних пор за франшизу полностью отвечает компания Amazon, которая уже начала обдумывать будущее серии.

Артист, игравший Бонда в четырёх фильмах в 1990-х, поблагодарил бывших продюсеров Барбару Брокколи и Майкла Уилсона и пожелал Amazon относиться к «Джеймсу Бонду» со всем уважением.

Я надеюсь, что Amazon продолжит работу над персонажем с достоинством, воображением и уважением. Я очень горжусь тем, что был частью истории и наследия «Бонда», когда мы снимали фильмы с Барбарой и Майклом. Вы знаете, всё меняется, всё разваливается, и я желаю им всего наилучшего.

Последней на данный момент картиной по «Джеймсу Бонду» стала «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом. Лента вышла в 2021 году и собрала в прокате $ 774 млн.

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android